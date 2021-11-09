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Новая коллекция ароматов от Влада Рекунова представлена в Минске

Белорусский парфюмер Влад Рекунов презентовал новую линейку ароматов. На создание парфюмерной тройки у мастера ушло порядка полутора лет.

В коллекции новинок - авторские ароматы для мужчин, для женщин и в стиле унисекс. Мужскойпредлагает черные древесные запахи и аромат канабиса.Женский - цветы и сладкие фрукты. "Ред" - аромат созревшей вишни.
У каждого из душистых сборов свой стилизованный флакон.Мероприятие, посвященное авторским новинкам, прошло в художественной галерее Михаила Савицкого в Минске в рамках выставочного проекта "Тулуз-Лотрек. Страсти у Мулен Руж". Эту локацию парфюмер выбрал неслучайно.

Влад Рекунов - белорусский парфюмер с мировым именем и ярким творческим почерком. Его имя и в Книге рекордов Гиннесса за создание самого большого флакона духов в мире.

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