Новая монографическая работа от белорусских археологов

Расширить представления о древней истории и культуре славян позволит том белорусского автора, ученого Леонида Колядинского. Книга, которая откроет тайны жизни и быта наших предков от IX до XVIII столетий, подготовлена на основе раскопок и многолетней аналитики соотечественника-ученого.



Наталья Бордиловская расскажет подробнее (видео).



