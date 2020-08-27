ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Новая монографическая работа от белорусских археологов

Расширить представления о древней истории и культуре славян позволит том белорусского автора, ученого Леонида Колядинского. Книга, которая откроет тайны жизни и быта наших предков от IX до XVIII столетий, подготовлена на основе раскопок и многолетней аналитики соотечественника-ученого.

Наталья Бордиловская расскажет подробнее (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все