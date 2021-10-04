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Новая номинация ко Дню работников культуры - профсоюз предлагает проголосовать за лучших в профессии

Новая номинация ко Дню работников культуры - профсоюз предлагает проголосовать за лучших в профессии

Во второе воскресенье октября, ко Дню работников культуры, Белорусский профессиональный союз работников культуры, информации, спорта и туризма традиционно назовет лучших по профессии в восьми номинациях.

В этом году впервые лучшего и достойного будет выбирать не только экспертная комиссия, но и сами зрители, читатели и слушатели.Проголосовать за любимого исполнителя, автора, библиотекаря, музей или коллектив можно на сайте Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма до 5 октября.

Ознакомиться со списком кандидатов на соискание премии в сфере культуры и искусств 2021 года для определения обладателей приза зрительских симпатий в каждой номинации можно здесь.

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