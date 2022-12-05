"Новая песня года - 2022" - белорусские артисты покоряют престижные концертные площадки

Белорусские артисты покоряют престижные концертные площадки. Финалисты Х-Factor Belarus выступили в России на сцене "Новой песни года". Песни, которые хорошо знакомы белорусским слушателям, для россиян объединили в единый микс. Получился вкусныйкоктейль, где у каждого артиста своя яркая роль.

"Новая песня года" - это свежий взгляд на современную музыку. На сцене - исключительно молодые артисты, те, кто имеет большую армию поклонников в TikTok, на YouTube и в социальных сетях. Съемки проходят во второй раз в истории российского шоу-бизнеса. Телеверсию "Новой песни года" традиционно покажут в новогодние праздники.

