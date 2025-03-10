Новинки, популярные книги, продажи со скидкой. Книжный форум стартует в Минске 12 марта

Новинки издательства "Беларусь" презентуют на международной книжной ярмарке - выставке в Минске. Это книги, которые вышли в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой и посвящены теме геноцида белорусского народа во время войны.





Минская международная выставка - это масштабное событие для ценителей хорошей литературы. Стартует книжный форум 12 марта. Каждый день выставки-ярмарки будет посвящен государству - участнику ЕАЭС и главной теме - 80-летию Великой Победы.

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Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:

"Министерство информации Республики Беларусь, Союз писателей Беларуси принимают такого гостя коллективного, которым является команда, которая приедет в формате книжного поезда. Это событие пройдет 14 марта. В этот день писатели, которые прибудут, встретятся со студенческой аудиторией, побывают в библиотеках города Минска, проведут круглые столы и автографсессии".

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Дмитрий Макаров, исполнительный директор Минской международной книжной выставки-ярмарки:

"То, что касается российской части, на объединенной эксплозии будет представлено не более 50 российских издателей, их книги, продукция. Во время выставки будут скидки в размере до 30 %, кроме того, будет и распродажный ассортимент".