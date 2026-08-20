Новый сезон шоу "Фактор. BY" стартует 16 октября

Любимый всей страной "Фактор. BY" возвращается! Премьера шестого сезона состоится 16 октября. Уже на следующей неделе начинаются съемки телекастингов. Заветный звонок с приглашением на прослушивание уже получили 125 счастливчиков. А за судейский стол возвращается та самая золотая четверка наставников.

Триумфатор юбилейного сезона Денис Клявер снова сойдется в острых обсуждениях с народным баритоном Владимиром Громовым. Шоумен Стас Ярушин постарается разгадать секрет зрительских симпатий. В то время как наша постоянная дива Ольга Бузова с первого взгляда почувствует, в ком скрываются бриллианты лайков и восхищений от публики.

Не пропустите первые кадры телекастинга в эфире "Первого информационного" и официальном инстаграм-аккаунте проекта.