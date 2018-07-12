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Новое имя на Аллее звезд. "Славянский базар в Витебске" в предвкушении открытия
"Славянский базар" официально расправил паруса. А точнее главный фестивальный флаг.
Он стал объединяющим центром в шеренге стран - участниц форума. Всего их в этом году 41. Впервые приехали гости из КНР. Стартовал фестиваль сегодня с шествия барабанщиков. Ради него в городе на полчаса перекрыли движение от перекрестка с проспектом Фрунзе до площади Победы. Кстати, участники марша еще посоревнуются на международном фестивальном смотре. В конкурсе заявлены 15 духовых оркестров из Витебского региона и из России. А на Аллее звезд фестиваля появилось имя Розы Рымбаевой. Народную артистку Советского Союза знают по ее лирическому сопрано. Ее называют поющим соловьем Средней Азии. И теперь кумир миллионов получила прописку в Витебске.
А в эти минуты на Площади звезд завершается жеребьевка на полуфинал участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск - 2018". Напомним, Беларусь представит Евгений Курчич. Певец поборется за главный трофей вокального состязания в конкуренции из 21 страны.
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