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Новое звучание обрела Академия музыки. В учебном заведении - статусное инструментальное обновление
Новое звучание обрела и наша Академия музыки. В учебном заведении - статусное инструментальное обновление как стимул одаренным студентам брать высокие места на международных площадках. Баланс легендарной консерватории пополнился литаврами, аккордеоном, контрабасом. На первых акустических репетициях побывала наша съемочная группа. О новых возможностях сюжет Лидии Заблоцкой.
Академия музыки приобрела литавры из Голландии за 50 тысяч долларов
Такие литавры до этого слышали только в Большом театре. Теперь качественные одиночные удары и тремоло и в Большом зале Академии музыки. Четыре "чаши" голландского производства. С концертного комплекта стоимостью в 50 тысяч долларов буквально сдувают пылинки.
Литавры теперь долго будут одним из главных экспонатов прямо на сцене. Ударные никуда нельзя вывозить. Как и, кстати, "короля музицирования". Рояль Steanway здесь под особой охраной и с климат-контролем. На концертах он, конечно, выходит из-за кулис.
Буквально перед нашим приездом к своему первому занятию подготовили вот этот мастеровой контрабас. Инструмент привезли неделю назад из Германии. А сегодня утром установили струны. Кстати, стоимость нового тембра Академии музыки достигает 10 тысяч долларов.
Инструментальный парк обновляют для концертов и участия в международных конкурсах
Мастеровой - значит, собран лично мастером, а не фабричным конвейером. Оттого и удовольствие не из дешевых. Пока инструмент нужно "разогреть": минимум неделю на нем будут репетировать и настраивать. Спросите, зачем закупают? В первую очередь - для качественного звучания на концертах и участия студентов в международных конкурсах. Таково требование сегодня.
Аккордеон из Кастельфидардо - в инструментальном парке Академии музыки
Вот еще одна новинка для академии - аккордеон прямиком из итальянской Кастельфидардо. В отличие от своих коллег инструмент разговаривает шестиголосым басом и масштабным диапазоном. Для профессионального музыканта это 40% успеха на состязании.
Сейчас на балансе Академии музыки 650 инструментов
Всего на балансе Академии музыки 650 инструментов. Многие из них - 70-х-80-х годов производства. Высшей школе - и это закономерно - требуется статусное обновление, чтобы звучать лучше. Для оттачивания теорий возобновили производство легенды - фортепиано "Беларусь". Высококлассные клавишные поступили даже в консерваторское общежитие.
В декабре доставят саксофоны из Германии, а также цимбалы и балалайки белорусского производства
А для покорения сцены закупают именитых "иностранцев". Так, уже в декабре из Германии доставят саксофоны. Кстати, коллекция новых роялей по указу белорусского лидера пополнится в первом полугодии 2020-го.
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