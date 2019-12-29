Праздничная традиция, о которой мы расскажем сейчас, еще только начинает писать свою историю у нас. Но уже можно точно сказать: это красивое и атмосферное событие претендует на высшую категорию эстетического наслаждения. Новогодний бал во Дворце Независимости.



Платья в пол и фраки, живая музыка и живой огонь в глазах у всех без исключения. Все как на настоящем венском балу. Торжество, которое дышит давними традициями, опирается на нашу богатую историю, исполнено грации, чистоты движений и мыслей.







Первый такой бал состоялся в прошлом году. Мы помним этот восторг участников: такое действительно запоминается на всю жизнь. И как не отметить практическую пользу: умение танцевать, соблюдать правила этикета, общаться, ценить прекрасное - важнейшие ориентиры для молодого поколения. Итак, бал-2019!



