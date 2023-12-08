Новогодний ритм культурной афиши Минска в рубрике "Променад"

Дворец искусства стал домом для столичного Рождества, в новогоднем ритме живет и Галерея Михаила Савицкого. В воскресенье на Свободы ждут на музыкальные "декабрьские встречи". Центр современных искусств предложит пройти по маршруту путешествий Федора Конюхова, Минский планетарий принимает симфонических гастролеров, а Национальный художественный расскажет, почему авторам не следует бояться конкуренции с искусственным интеллектом. Раскадровка культурной афиши Минска в рубрике "Променад" (подробности в видео).