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Новополоцк простился со статусом "Культурная столица Беларуси - 2018"

За год здесь прошло более двух тысяч мероприятий. Среди них конкурс бардовской песни "Семь струн души", пленэр "Палитра Придвинья", фестиваль урбанистического искусства "Живой бетон". Новополоцк является также площадкой и международного проекта - конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Хали- Хало". В честь культурного марафона в городе открыли скульптурную композицию. А символический ключ с названиями всех городов, в разные годы носивших звание культурной столицы Беларуси, передан Пинску. Именно к этому древнему полесскому городу переходит почетный статус.

Праздник завершился большим концертом с участием звезд белорусской эстрады.

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