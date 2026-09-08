Новые страны и новая номинация: "Анимаевка-2026" выходит на финишную прямую

29-й Международный фестиваль анимационных фильмов близится к кульминации. В 2026 году на почту организаторов поступило две тысячи заявок. География конкурса охватила 99 государств.



Свои мультфильмы в Беларусь впервые прислали авторы из Кении, Уганды, Непала, Йемена. В состав жюри вошли эксперты из Беларуси, России, Китая, Казахстана и Сербии.

В состав жюри вошли эксперты из разных стран

Особенность "Анимаевки" остается неизменной: это единственный белорусский фестиваль, который пускает в индустрию детей. Наравне с профессионалами, для которых предусмотрено 14 номинаций, подрастающее поколение борется за призы в 9 категориях. В этом году впервые введена номинация "Лучший аниматор".