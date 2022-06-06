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Новый джазовый сезон стартовал в Верхнем городе у Ратуши
Проект "Вечера белорусского джаза" открыл академический концертный оркестр Беларуси под руководством Максима Рассохо - творческое наследие маэстро Михаила Финберга. В двухчасовой концертной программе "Антология белорусского джаза " - музыка с историями. Среди которых создание первого джаз-оркестра в Беларуси более 80 лет тому назад под руководством Эдди Рознера. Звездный коллектив звучал тогда на весь Советский Союз. К ретро-джазу присоединилась лучшая популярная музыка 40-80-х годов прошлого столетия. С данью уважения звучала и музыка отечественных композиторов - Глебова, Оловникова, Смольского, Лученка.
Новый музыкально-туристический сезон в Верхнем городе разнообразили: показы в "Кинотеатре под открытым небом"; спектакль, посвященный героям Великой Отечественной в театральном дворике и другие культурно-исторические мероприятия.
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