Новый джазовый сезон стартовал в Верхнем городе у Ратуши

Проект "Вечера белорусского джаза" открыл академический концертный оркестр Беларуси под руководством Максима Рассохо - творческое наследие маэстро Михаила Финберга. В двухчасовой концертной программе "Антология белорусского джаза " - музыка с историями. Среди которых создание первого джаз-оркестра в Беларуси более 80 лет тому назад под руководством Эдди Рознера. Звездный коллектив звучал тогда на весь Советский Союз. К ретро-джазу присоединилась лучшая популярная музыка 40-80-х годов прошлого столетия. С данью уважения звучала и музыка отечественных композиторов - Глебова, Оловникова, Смольского, Лученка.