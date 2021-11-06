Новый эпизод шоу "X-Factor в Беларуси" сегодня в 20:45 на "Беларусь 1"

Народный радар по поиску талантов. Х-Factor Belarus продолжает искать самородков и открывать новые имена.

Шоу X-Factor Belarus продолжает собирать миллионы просмотров на YouTube

Еще вчера эти люди вели привычный образ жизни, а сегодня у них есть шанс стать суперзвездой. Шоу-трансформация бьет рекорды по количеству пролитых слез, а секунды счастья здесь превращаются в часы.

Проект, который объединяет всю семью у телеэкранов, смотрят и на YouTube. Прямо сейчас на ваших экранах говорящие цифры. С момента первого выпуска на официальном канале X-Factor Belarus почти 5 миллионов просмотров. Время просмотра конвертируем в часы… и получится почти 2 миллиона часов.

Смотрят нас не только в Беларуси. Запросы из России, Украины, Казахстана, из стран Евросоюза и США. Талант-шоу предпочитают женщины - на их долю приходится чуть более 65 % просмотров. При этом подавляющее большинство наблюдают за проектом с мобильного устройства, затем идут компьютер и планшет.

Смотрите шоу X-Factor Belarus сегодня в 20:45

Новые эпизоды шоу, которое обходится конкурсантам очень дорого (стоит больших слез, огромных жертв и тяжелых испытаний), сегодня и завтра на

уже в привычное время - в

20:45

. За проектом можно следить на официальном канале в

, а также присоединяться к интернет-сообществу.