Новый гендиректор "Беларусьфильма" рассказал о грядущих реформах

"Беларусьфильм" должен стать кинофабрикой: о грядущих реформах рассказал новый гендиректор единственного кинопроизводства в нашей стране. Приоритет отдадут рентабельным проектам, даже национальный продукт сориентируют не только на белорусский рынок. По новой коммерческой модели будут работать уже с нового сезона. Так, в сентябре начнутся съемки приключенческой картины по книге белорусского автора Людмилы Рублевской "Авантуры Пранціша Вырвіча". Кроме того, ставку делают на проекты в копродукции.