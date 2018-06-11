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Новый гендиректор "Беларусьфильма" рассказал о грядущих реформах
"Беларусьфильм" должен стать кинофабрикой: о грядущих реформах рассказал новый гендиректор единственного кинопроизводства в нашей стране. Приоритет отдадут рентабельным проектам, даже национальный продукт сориентируют не только на белорусский рынок. По новой коммерческой модели будут работать уже с нового сезона. Так, в сентябре начнутся съемки приключенческой картины по книге белорусского автора Людмилы Рублевской "Авантуры Пранціша Вырвіча". Кроме того, ставку делают на проекты в копродукции.
По-прежнему сильной остается белорусская документалистика и анимация. В этом году более полусотни документальных картин купил телеканал Viasat History. А в ближайшем будущем "Беларусьфильм" вместе с польскими коллегами планирует выпустить полнометражный анимационный фильм о Беловежской пуще.
Завтра же большая творческая делегация отправляется в Циндао. Актеры, режиссеры и менеджеры представят белорусские картины на азиатском кинорынке.
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