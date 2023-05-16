Новый имидж финалистов шоу "Фактор.by" от звездного стилиста Никиты Карстена

Новые песни и новый стиль. Образы финалистов шоу "Фактор.by" преобразил звездный стилист Никита Карстен. С легкой руки "личника" певицы и телеведущей Ольги Бузовой - имидж исполнителей серьезно изменился. За пару дней команда профессионалов преобразила восходящих звезд. За процессом наблюдала и восхищалась Нина Можейко.

С детства нас приучили к тому, что "по одежке встречают". Следовать вслед за общественным мнением, что хуже, или его сформировать, что лучше - выбор каждого. Но для восходящей звезды нравиться и вызывать восхищение, в общем, делать все для того, чтобы о тебе говорили - важный элемент медийного образа. Сегодня профессионалы его создают для финалистов второго сезона шоу "Фактор.by". Давайте посмотрим.



Имиджевая фотосессия - то, без чего не обходится ни один Инстаграм звезды. Такие постановочные кадры с идеей нужны и для множества других целей, например, портрет легко можно использовать для релиза новой песни.



Образ к песне он такой действительно расслабленный. Чуть-чуть даже домашний. Потому что песня, первая песня, как я и обещал, будет о любви. Но, к сожалению, любовь здесь не в радужных тонах, про тяжелое расставание. Поэтому чуть элементы домашнего присутствуют, но все такое, несколько темное. Я думаю, что ребята почувствуют это через экран. Иван Дятлов, победитель шоу "Фактор.by"



Свой первый хит недавно представил суперфиналист второго сезона шоу "Фактор.by" Владимир Арутюнян. Он и его "Девушка Азия" уже вскружили голову поклонникам, но больше всего поклонницам.



Теперь Азия у Володи - персональная. От солнца и софитов его надежно защищают желтые линзы. Певец смело открывает для себя и новый поджанр рэпа с восточными нотками.



Мы решили создать такой образ немножко неординарный. Такой образ, которого в Беларуси нет на данный момент. Как бы кэжуал, но с такой перчинкой. Владимир Арутюнян, суперфиналист шоу "Фактор.by"



Искал перчинку личный помощник по стилю наставницы шоу "Фактор.by" Ольги Бузовой - Никита Карстен. Эксперт одевает звезд так, чтобы о них говорили все.



Это он найдет идеальную шпильку и изменит дизайн брюк за пару минут. Насытит образ артефактами притягивающими взгляд прессы и, конечно, сработает психологом в нужной ситуации.



Мой стиль и мой характер - все подходит под песню. Парень-рубаха, все хорошо. Хорошо находим коннект. Можем видоизменить и подчеркнуть не только как видят меня, но и мои изюминки, которые я хочу, чтобы тоже здесь присутствовали. Александр Шимулевич, финалист шоу "Фактор.by"



У нас же нет касания с ребятами изначально, т.е. я их видел точно также, как и зритель. Я не знаю, какой у них внутренний мир, какими они видят себя. Я то что вижу, чаще всего оно, наверное, совпадает, как совпало с Настей. У нее была фишка этих париков, а я хотел показать ее народность, причем ничего не убирать. Никита Карстен, эксперт по стилю



Мы видели множество ее париков всех цветов радуги, но такого мы точно не ожидали. Настоящая белорусская Рапунцель Анастасия Кравченко "заплела" косу в собственный рост.

Вот у меня очки самой Бузовой. Я вообще очень чувствую энергию вещей, даже когда мне на концерте дарят мишку - я чувствую энергию человека, который подарил. Анастасия Кравченко, суперфиналистка шоу "Х-Factor в Беларуси"



Почувствовать энергию можно, но вот предугадать реакцию публики, нет. Ведь прежние телевизионные рейтинги уже история, а вот новый имидж еще предстоит "обкатать". Благо, планы у ребят на фестивальное лето грандиозные.

