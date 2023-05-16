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Новый имидж финалистов шоу "Фактор.by" от звездного стилиста Никиты Карстена
Новые песни и новый стиль. Образы финалистов шоу "Фактор.by" преобразил звездный стилист Никита Карстен. С легкой руки "личника" певицы и телеведущей Ольги Бузовой - имидж исполнителей серьезно изменился. За пару дней команда профессионалов преобразила восходящих звезд. За процессом наблюдала и восхищалась Нина Можейко.
С детства нас приучили к тому, что "по одежке встречают". Следовать вслед за общественным мнением, что хуже, или его сформировать, что лучше - выбор каждого. Но для восходящей звезды нравиться и вызывать восхищение, в общем, делать все для того, чтобы о тебе говорили - важный элемент медийного образа. Сегодня профессионалы его создают для финалистов второго сезона шоу "Фактор.by". Давайте посмотрим.
Имиджевая фотосессия - то, без чего не обходится ни один Инстаграм звезды. Такие постановочные кадры с идеей нужны и для множества других целей, например, портрет легко можно использовать для релиза новой песни.
Образ к песне он такой действительно расслабленный. Чуть-чуть даже домашний. Потому что песня, первая песня, как я и обещал, будет о любви. Но, к сожалению, любовь здесь не в радужных тонах, про тяжелое расставание. Поэтому чуть элементы домашнего присутствуют, но все такое, несколько темное. Я думаю, что ребята почувствуют это через экран.
Свой первый хит недавно представил суперфиналист второго сезона шоу "Фактор.by" Владимир Арутюнян. Он и его "Девушка Азия" уже вскружили голову поклонникам, но больше всего поклонницам.
Теперь Азия у Володи - персональная. От солнца и софитов его надежно защищают желтые линзы. Певец смело открывает для себя и новый поджанр рэпа с восточными нотками.
Мы решили создать такой образ немножко неординарный. Такой образ, которого в Беларуси нет на данный момент. Как бы кэжуал, но с такой перчинкой.
Искал перчинку личный помощник по стилю наставницы шоу "Фактор.by" Ольги Бузовой - Никита Карстен. Эксперт одевает звезд так, чтобы о них говорили все.
Это он найдет идеальную шпильку и изменит дизайн брюк за пару минут. Насытит образ артефактами притягивающими взгляд прессы и, конечно, сработает психологом в нужной ситуации.
Мой стиль и мой характер - все подходит под песню. Парень-рубаха, все хорошо. Хорошо находим коннект. Можем видоизменить и подчеркнуть не только как видят меня, но и мои изюминки, которые я хочу, чтобы тоже здесь присутствовали.
У нас же нет касания с ребятами изначально, т.е. я их видел точно также, как и зритель. Я не знаю, какой у них внутренний мир, какими они видят себя. Я то что вижу, чаще всего оно, наверное, совпадает, как совпало с Настей. У нее была фишка этих париков, а я хотел показать ее народность, причем ничего не убирать.
Мы видели множество ее париков всех цветов радуги, но такого мы точно не ожидали. Настоящая белорусская Рапунцель Анастасия Кравченко "заплела" косу в собственный рост.
Вот у меня очки самой Бузовой. Я вообще очень чувствую энергию вещей, даже когда мне на концерте дарят мишку - я чувствую энергию человека, который подарил.
Почувствовать энергию можно, но вот предугадать реакцию публики, нет. Ведь прежние телевизионные рейтинги уже история, а вот новый имидж еще предстоит "обкатать". Благо, планы у ребят на фестивальное лето грандиозные.
Горячим лето будет и у команды "Фактор.by". Недавно стартовал прием онлайн-заявок на участие в третьем сезоне проекта. Мы ищем новых героев. Заполняйте специальную форму на сайте Белтелерадиокомпании и не забудьте прикрепить видео с песней, исполненной акапельно. Используйте свой шанс стать знаменитым. И возможно именно о вас мы расскажем в следующем сюжете.
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