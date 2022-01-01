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Новый хит Юлии Быковой и Евгения Олейника посвящен выдающимся детям Беларуси

"Миллионы сердец" умных, талантливых, спортивных и мужественных. Новый мотивационный и патриотичный хит в авторстве творческого тандема Юлии Быковой и Евгения Олейника посвящен выдающимся детям Беларуси. Песня - это дебют юной исполнительницы Ангелины Волковой, она лауреат премии Президента по поддержке талантливой молодежи. Ольга Медведь продолжит.

Вы не увидите их в TikTok и Instagram, посты и сториз от этих молодых людей - редкость. Каждый из них стал лучшим в своем деле, будь это спорт, сцена, олимпиада или личный подвиг. Они не так эпатажны, как их медийные ровесники, от этого чаще всего эти дети остаются в тени…

Безусловно, заслуга самих детей в этом успехе, заслуга родителей, семьи, конечно, заслуга педагогов, тренеров, т. е. всех, кто помогал развиться. Но здесь есть и заслуга государства, потому что… Я не буду тут пафосом заниматься, но не в каждой стране есть условия.
Юлия Быкова автор песен, солистка группы AURA


Солистка Ангелина Волкова из Могилева - старшая в многодетной семье, ей 11, 5 лет из которых девочка поет. Ей уже не раз аплодировали на республиканских и международных конкурсах, юная певица - лауреат премии Президента по поддержке талантливой молодежи, но своего хита до этого не было.


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Я была знакома с творчеством Евгения и Юли, и у меня есть любимая песня - это "Любимую не отдают". И я хотела песню, похожую на что-то такое, мы в песне хотели показать, что наша страна полна талантливых детей. И я с удовольствием, вот прямо с большим удовольствием снималась в клипе вместе с ними.
Ангелина Волковапевица, лауреат премии Президента по поддержке талантливой молодежи


К поискам вундеркиндов для съемок в клипе подключились различные ведомства: спорта, культуры, образования. В итоговом списке оказалось более двух сотен юношей и девушек в возрасте от 10 до 17 лет. Большим людям - самый большой телепавильон.

Самых умных, талантливых, мужественных детей нашей страны объединила "студия 600" Белтелерадиокомпании. Несмотря на юный возраст и первый съемочный опыт, они стойко выдержали смену более чем в 6 часов.

Для съемок в клипе выдающиеся дети съехались из всей страны: Могилев, Гродно, Витебск, Лунинецкий и Мядельский районы. Были и те, кто вынужденно отказался от съемок в пользу дела своей жизни и новых успехов.

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