Новый хит Юлии Быковой и Евгения Олейника посвящен выдающимся детям Беларуси

Я была знакома с творчеством Евгения и Юли, и у меня есть любимая песня - это "Любимую не отдают". И я хотела песню, похожую на что-то такое, мы в песне хотели показать, что наша страна полна талантливых детей. И я с удовольствием, вот прямо с большим удовольствием снималась в клипе вместе с ними.

Ангелина Волковапевица, лауреат премии Президента по поддержке талантливой молодежи