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Новый сезон симфонического оркестра Беларуси стартует в Белгосфилармонии 21 сентября
Новыйсезон Государственного академического симфонического оркестра Беларуси стартует 21 сентября на сцене Большого зала Белгосфилармонии под управлением главного дирижера оркестра - маэстро Анисимова. В программе прозвучит цикл "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского в оркестровке Мориса Равеля, концерт для виолончели с оркестром Дворжака в исполнении Сергея Ролдугина. Впервые на столичной сцене прозвучит симфоническое посвящение маэстро Анисимову, написанное белорусским композитором Галиной Гореловой.
Висит определенная интрига. Есть очень много вопросов. Правда ли, что произведение длится 100 секунд или это такое программное название? Я всех приглашаю окунуться в мир академической музыки. Мы порадуем нашего зрителя очень сложным по исполнению ив то же время очень доступным для восприятия виолончельным концертом Дворжака.
Мусоргский в инструментовке Равеля "Картинки с выставки". Фортепианные произведения, которые будут звучать для оркестра. Очень интересно, что французский композитор взял за эталон русское сочинение для фортепиано, сделал свою инструментовку, и она очень популярна для всех оркестров мира.
Открытие симфонического сезона пройдет в рамках цикла концертов "Классика для всех", который с успехом продолжается уже не один год.
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