Новый сезон симфонического оркестра Беларуси стартует в Белгосфилармонии 21 сентября

Мусоргский в инструментовке Равеля "Картинки с выставки". Фортепианные произведения, которые будут звучать для оркестра. Очень интересно, что французский композитор взял за эталон русское сочинение для фортепиано, сделал свою инструментовку, и она очень популярна для всех оркестров мира.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Беларуси