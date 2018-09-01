Новый телесезон "Беларусь 3" открывает программой "Суразмоўцы"

Премьера на "Беларусь 3". Ко Дню белорусской письменности единственный социокультурный канал в нашей стране запускает авторский проект. Новый телесезон третья кнопка открывает программой "Суразмоўцы". В концепции 15-минутного диалога не классическое интервью, а именно общение гостя и ведущего. Кстати, эту роль исполняет автор премьеры - писатель, публицист Наум Гальперович. Герои проекта - это представители культурного пространства Беларуси: ученые и педагоги, писатели и художники, артисты и музыканты, а также общественные деятели и многие другие. Вместо привычной телестудии антураж для беседы создают интерьеры Национальной библиотеки Беларуси.