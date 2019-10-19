Новый выпуск вечернего шоу "Макаенка, 9". Не пропустите на "Беларусь 1"

Осень - время пледов, какао и грустных фильмов? Только не на “Макаенка, 9”. Последняя неделя запомнилась белорусам высокой модой. Состоялись показы Belarus Fashion Week. Отправляемся вместе искать модных людей. И три оркестра выйдут на сцену филармонии к 90-летию легендарного композитора Евгения Глебова. Дирижер одного из них - маэстро Александр Анисимов - сегодня в вечернем шоу "Макаенка, 9" на "Беларусь 1". Не пропустите!