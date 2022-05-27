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О культурных событиях недели в рубрике "Променад"

Пока Витебск готовится встретить "Славянский базар", а Гродно - Фестиваль национальных культур, арт-ставки уже сегодня повышают и выставочные площадки белорусской столицы, и академические подмостки.

Амбициозными планами на сезон 2022 делится Большой театр Беларуси - анонсирует громкие новинки афиши и репертуарную стратегию юбилейного, 90-го, сезона. Музицировать в ритме "Минской весны" продолжает Белгосфилармония, а Национальный художественный экспонирует арт, созданный огнем.

Эстетический ликбез в нашей рубрике "Променад" (видео).

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