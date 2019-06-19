ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

О церемонии открытия и культурной афише Игр Роман Ковалев и Ольга Григорьева

Главное сегодняшнее событие - генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игр. Жители Минска, наверное, уже заметили, как изменилось движение транспорта в центре столицы.



Сейчас к стадиону "Динамо" стекаются и людские, и технические ресурсы, задействованные в гала-представлении. О масштабах вечернего действа и о культурной афише Игр у нас есть возможность пообщаться в прямом эфире с нашими гостями.

Изображение



Хореограф-постановщик церемонии открытия Роман Ковалев и начальник отдела по организации и проведению культурной программы фонда "Дирекция II Европейских игр" Ольга Григорьева в нашей студии.

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все