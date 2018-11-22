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О проведении детского "Евровидения-2018" сегодня во время онлайн-конференции на сайте tvr.by рассказали продюсеры шоу
Больше года подготовки, сотни специалистов и порядка тысячи аккредитаций. О проведении в Беларуси масштабного конкурса детское "Евровидение-2018" сегодня во время онлайн-конференции на сайте tvr.by рассказали продюсеры шоу. Вопросы поступали от фанатов конкурса по всему миру. Главный - готова ли минская площадка впечатлить 15 тысяч зрителей "Минск-Арены", а Белтелерадиокомпания показать шоу миллионам поклонников онлайн.
Второй по значимости вопрос, волновавший зрителей, - прозрачность голосования. Продюсеры шоу заверили, что система функционирует на высшем уровне. Недавно ее протестировали, а также призвали всех активно участвовать в выборе лучшего исполнителя. Напомним, что финальный концерт международного песенного конкурса состоится уже в это воскресенье - 25 ноября.
Подробную текстовую версию и видеотрасляцию онлайн-конференции можно найти на сайте tvr.by, на официальном You-tube-канале и в социальных сетях Агентства теленовостей.
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