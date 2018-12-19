О Василе Быкове в проекте "100 лет БССР"

О тех, кто стоял у истоков становления нашей государственности, мы рассказываем в проекте Агентства теленовостей. Не только герои, кумиры и властители дум, но, в первую очередь, простые люди. В предыдущих эпизодах мы рассказывали о Кирилле Орловском, Петре Машерове и Стефании Станюте. Теперь - время для Василя Быкова.