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О. Волкова готовится презентовать альбом на сцене Большого театра Беларуси

Заслуженная меццо-сопрано страны готовится презентовать альбом на сцене Большого театра Беларуси.

Еще в марте Оксана Волкова вышла на стриминговые платформы с "Ядом любви" - из 13 всемирно известных записей. В диске - арии из жизни оперных "роковых женщин". От партии Кармен до Любавы из "Садко" Римского-Корсакова. И в бонус от артистки - отрывок из белорусской "Седой легенды". Теперь сборник исполнят вживую. Сольный концерт уже в субботу. За пультом - дирижер Большого театра России Антон Гришанин.

Альбом записал оркестр Каунасского симфонического оркестра под управлением Константина Орбеляна, четырехкратного номинанта на премию "Грэмми". На концерт в Большом в продаже осталось менее трех десятков билетов.

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