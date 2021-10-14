О. Волкова готовится презентовать альбом на сцене Большого театра Беларуси

Еще в марте Оксана Волкова вышла на стриминговые платформы с "Ядом любви" - из 13 всемирно известных записей. В диске - арии из жизни оперных "роковых женщин". От партии Кармен до Любавы из "Садко" Римского-Корсакова. И в бонус от артистки - отрывок из белорусской "Седой легенды". Теперь сборник исполнят вживую. Сольный концерт уже в субботу. За пультом - дирижер Большого театра России Антон Гришанин.