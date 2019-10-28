Областной фестиваль народного творчества прошел в Марьиной Горке

Возрождение вековых традиций и сохранение наследия. В Марьиной Горке прошел фестиваль народного творчества "Напев земли моей". Он объединил любителей белорусской культуры из всех районов Минской области. Коллективы знакомили с традициями своей местности, демонстрировали свадебные костюмы XX столетия. А также показали вокально-инструментальные, танцевальные и хоровые номера в региональной окраске.



Обладателем Гран-при стал Воложинский район. Домой творческий коллектив отправился на новом микроавтобусе - это главный приз фестиваля.



