Две премьеры в марте и цикл весенних спектаклей. Областной театр кукол "Батлейка" в Молодечно начинает сезон. Для детей постановки: "Побег из зоопарка", "Спящая красавица" и премьера "У ковчега в восемь". За почти 30 лет существования театр "Батлейка" поставил более 80 спектаклей, почти половину из них актеры на сцене показывают и сегодня. А героев-кукол работники театра создают самостоятельно в собственной мастерской.