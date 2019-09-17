Областной театр кукол в Молодечно готовит премьеру для детей

Областной театр кукол "Батлейка" открывает новый сезон на молодечненской сцене сказкой для детей "Зайка-зазнайка". За 29 лет в театре прошло около 80 премьер. Спектакли для детей и взрослых. В кукольном театре премьеру готовят не только на сцене, но и в творческих мастерских. Специалисты вручную создают всех героев сказок. Современных кукол обычно собирают из пенопласта, поролона и ткани. На создание декораций для одного спектакля художникам нужен не один месяц.