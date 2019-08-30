Обновленный Слоним готовится принять праздник белорусской письменности

Уже завтра в городе стартуют торжественные мероприятия. Традиционно в рамках фестиваля пройдет научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням", а также научные конференции и круглые столы с участием писателей из более чем 10 стран. А местный драмтеатр примет финал республиканского творческого конкурса юных чтецов, пройдет и историческая квест-программа "Код Сапеги".

Вместе отпраздновать День белорусской письменности своих телезрителей приглашает телеканал "Беларусь 3". Подготовлен масштабный тематический эфир. Собственные проекты и спецвыпуски "Навін культуры" познакомят зрителей с многообразием фестивального Слонима. Будет вестись и прямая трансляция церемонии открытия и закрытия праздника.