Обзор культурных событий в рубрике "Променад"

Новая серия мифологических скульптур Андрея Осташова, Бэнкси и другие представители стрит-арт-искусства и программа Международного фестиваля Юрия Башмета в эти выходные и не только. Все подробности у Ларисы Гулякевич в рубрике "Променад".



"Тайны Минотавра" - новая серия произведений известного белорусского скульптора Андрея Осташова на родину приехала с мировой презентации в Москве и Монте-Карло. Миф для автора - сказка, жанр и личная философия.



Произведения Андрея Осташова отличаются образностью и непосредственностью героев. Выставка в художественной галерее Савицкого демонстрирует серию работ с авторской интерпретацией мифа о Минотавре. Тема новая, но такие элементы, как детские мишки, восточные символы мудрости - черепаха и слон, а также мифологическая голова Медузы Горгоны, остаются узнаваемыми в творческой манере скульптора.



На открытии выставки состоялась премьерная презентация новых скульптур, сделанных в Италии особым способом.



Художественная реальность каждой композиции и вся выставка открыты до 13 октября.



Уличное искусство захватило как провинциальные города, так и столицы мира. Полотнами для художников служат не только стены домов, но и городской транспорт: велосипеды, скейты и даже лопаты, найденные в городских дворах.



Центром экспозиции в художественной галерее LIBRA являются принты всемирно известного автора с нашумевшим именем Бэнкси. Работы современного представителя уличного искусства были куплены в Лондоне, в галерее Pictures On the Walls ("Картины на стенах").



Тему стрит-арта на выставке раскрывают и дизайнеры. Их одежда и аксессуары рассчитаны именно на городских модников. Работы художников из Беларуси, Польши, Великобритании и России, которые используют в своем творчестве различные идеи и средства искусства в пространстве городских улиц. Увидеть экспозицию можно до 21 ноября, а еще послушать образовательные лекции и поучаствовать в мастер-классах.



В Минске сегодня стартует XIV Международный фестиваль Юрия Башмета, который продлится до 12 октября. Среди иностранных гостей - эстонский композитор Эркки-Свен Тюйр. В субботу премьеры его произведений.



Начал фестиваль Королевский филармонический оркестр Лондона - один из самых масштабных оркестров Европы. Премьера произведений Эркки-Свен Тюйра прозвучит завтра в Белгосфилармонии в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. За две недели обладатели "Грэмми", всемирно известные композиторы и музыканты из Англии, Израиля, Испании, России выступят на трех ведущих площадках столицы.



Кстати, первая скрипка Испании Летиция Морено сыграет "Поры года" Пьяццоллы на инструменте 1762 года. Кроме мировых премьер фестиваля и нестандартные проекты. Вновь ночью станция метро "Петровщина" превратится в сцену.



А в программе IХ Международного форуму "ТЕАРТ" завтра спектакль гамбургского театра "Одиссея".