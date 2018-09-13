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МХТ привез в Минск "Пролетного гуся"
В Беларуси с гастролями Московский художественный театр имени Чехова. В основе спектакля не пьеса, он состоит из двух прозаических рассказов Виктора Астафьева. Постановка в афише театра уже 16 лет и удостоена множества наград, в том числе Госпремии России. В Минск спектакль привезли в точности, как он идет на родных подмостках. В постановке живой звук, лейтмотивом идут народные песни в исполнении самих артистов.
Накануне состоялся первый показ "Пролетного гуся". Еще один спектакль МХТ Чехова дает сегодня на сцене Театра имени Горького. А в прошлом сезоне наш Русский театр также был на гастролях в Калининграде.
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