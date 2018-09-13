ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

МХТ привез в Минск "Пролетного гуся"

В Беларуси с гастролями Московский художественный театр имени Чехова. В основе спектакля не пьеса, он состоит из двух прозаических рассказов Виктора Астафьева. Постановка в афише театра уже 16 лет и удостоена множества наград, в том числе Госпремии России. В Минск спектакль привезли в точности, как он идет на родных подмостках. В постановке живой звук, лейтмотивом идут народные песни в исполнении самих артистов.

Накануне состоялся первый показ "Пролетного гуся". Еще один спектакль МХТ Чехова дает сегодня на сцене Театра имени Горького. А в прошлом сезоне наш Русский театр также был на гастролях в Калининграде.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все