МХТ привез в Минск "Пролетного гуся"

В Беларуси с гастролями Московский художественный театр имени Чехова. В основе спектакля не пьеса, он состоит из двух прозаических рассказов Виктора Астафьева. Постановка в афише театра уже 16 лет и удостоена множества наград, в том числе Госпремии России. В Минск спектакль привезли в точности, как он идет на родных подмостках. В постановке живой звук, лейтмотивом идут народные песни в исполнении самих артистов.