В Национальном историческом музее Беларуси один из проектов фестиваля "Арт-Минск" посвящен графике. Выставка представляет работы, которые раскрывают широкий спектр современной белорусской станковой и книжной графики. Представлены произведения Всеволода Швайбы, Тамары Дементьевой и других представителей белорусской графической школы. Международный фестиваль искусств "Арт-Минск" является частью культурной программы Европейских игр и объединяет в этом году 16 выставочных площадок в разных районах Минска.