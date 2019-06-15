ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Один из проектов фестиваля "Арт-Минск" посвящен графике

В Национальном историческом музее Беларуси один из проектов фестиваля "Арт-Минск" посвящен графике. Выставка представляет работы, которые раскрывают широкий спектр современной белорусской станковой и книжной графики. Представлены произведения Всеволода Швайбы, Тамары Дементьевой и других представителей белорусской графической школы. Международный фестиваль искусств "Арт-Минск" является частью культурной программы Европейских игр и объединяет в этом году 16 выставочных площадок в разных районах Минска.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все