Один из рекордов фестиваля "Славянский базар" принадлежит кукольным театрам

Зрители увидят сотни персонажей из самых разных спектаклей. Кстати, в этом году Кукольному кварталу исполняется пять лет. В афише - творческие коллективы из Беларуси, России, Украины. Популярностью уже много лет пользуется музыкальная сказка-фантазия "Бременские музыканты" белорусского театра "Кукла".