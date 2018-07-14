ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Один из рекордов фестиваля "Славянский базар" принадлежит кукольным театрам

Зрители увидят сотни персонажей из самых разных спектаклей. Кстати, в этом году Кукольному кварталу исполняется пять лет. В афише - творческие коллективы из Беларуси, России, Украины. Популярностью уже много лет пользуется музыкальная сказка-фантазия "Бременские музыканты" белорусского театра "Кукла".

Спектакли проходят ежедневно, и рассчитаны они на детей и взрослых. 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все