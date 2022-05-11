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Одна из музейных галерей в Раубичах представляет экспозицию липецкой художницы
Музей белорусского народного искусства в Раубичах раскрывает особенности нашей культурной самобытности. Но все чаще заведение становится площадкой для международных проектов и демонстрации зарубежного арт-колорита. Вот и теперь одна из музейных галерей представляет экспозицию липецкой художницы, народного мастера России Людмилы Люрис. На культурную дипломатию через текстильное авторское собрание посмотрела наш корреспондент Наталья Бордиловская (видео).
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