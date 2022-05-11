ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Одна из музейных галерей в Раубичах представляет экспозицию липецкой художницы

Музей белорусского народного искусства в Раубичах раскрывает особенности нашей культурной самобытности. Но все чаще заведение становится площадкой для международных проектов и демонстрации зарубежного арт-колорита. Вот и теперь одна из музейных галерей представляет экспозицию липецкой художницы, народного мастера России Людмилы Люрис. На культурную дипломатию через текстильное авторское собрание посмотрела наш корреспондент Наталья Бордиловская (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все