Одно из главных событий "Славянского базара" - конкурс исполнителей эстрадной песни

В национальном отборе я три раза участвовала, и только в третий раз мне повезло. И я думаю, что я теперь должна достойно выступить, и никакие волнения не должны мне мешать. Оркестр - очень хорошо, мне понравился. Вообще, мне Белоруссия с первого шага с самолета понравилась реально. Тут очень атмосферно, тепло, уютно, люди приветливые, улыбчивые.

Рухия, представительница Казахстана на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021"