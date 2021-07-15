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Одно из главных событий "Славянского базара" - конкурс исполнителей эстрадной песни

Витебск встречает "Славянский базар"! Уже этим вечером - церемония торжественного открытия юбилейного ХХХ Международного фестиваля искусств.


Одно из главных событий - традиционно конкурс исполнителей эстрадной песни


Участники - представители 15 стран - от России, Казахстана, Сербии, Германии до Кубы и Эквадора - уже несколько дней репетируют в Минске, некоторые еще накануне прибывали в Беларусь. Сегодня до обеда у вокалистов второй прогон с Президентским оркестром, а затем все делегации отправятся в фестивальный Витебск!



В национальном отборе я три раза участвовала, и только в третий раз мне повезло. И я думаю, что я теперь должна достойно выступить, и никакие волнения не должны мне мешать. Оркестр - очень хорошо, мне понравился. Вообще, мне Белоруссия с первого шага с самолета понравилась реально. Тут очень атмосферно, тепло, уютно, люди приветливые, улыбчивые.
Рухия, представительница Казахстана на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021"



Для меня очень много чего значит стоять на сцене там, где многие звезды были - мировые звезды. Вот это очень круто. И вообще никогда не думала, что я могу попасть на такой грандиозный конкурс, фестиваль. У нас в Литве очень многие знают о "Славянском базаре".
Габриела, представительница Литвы на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021"


Свое исполнение мировых хитов конкурсанты продемонстрируют уже в субботу, а славянские шлягеры под аккомпанемент Президентского оркестра Беларуси прозвучат на закрытии фестиваля 18 июля.


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