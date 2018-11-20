Около 100 работ - живопись, графика и скульптура - от белорусской династии Шаппо

Четыре мастера - отец и три сына - представили творчество в столичной художественной галерее. Экспозиция посвящена Году малой родины и названа в честь озер Браславщины, где родились художники. Основатель династии показывает внутренний мир человека. Каждый из художников-сыновей - творческие личности со своим индивидуальным стилем.