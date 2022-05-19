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Около 200 работ молодых художников представлены в проекте "На крыльях творческой души"

Своим творчеством они поднимают проблемы экологии, учатся ценить и беречь окружающий мир! Столичная галерея "Университет культуры" экспонирует произведения юных участников арт-студии Минска. Около 200 работ молодых художников вместе с произведениями их учителя, профессионального мастера Людмилы Баировой - в проекте "На крыльях творческой души". Наталья Бордиловская увидела экспозицию.

Черный аист, ушастый еж, коала и панда. В одном из залов столичной галереи "Университет культуры" - своеобразная "красная книга" Беларуси и мира. Редкие виды животных и птиц, а также - домашние любимцы - в портретах, пейзажных зарисовках и жанровых рисунках. Карандашные, акварельные, в масляном исполнении - это все детские работы, творчество юных художников арт-студии "Флория".

Это экологический проект, детская серия, посвященная фауне. Недаром студия "Флория" действует при Республиканском центре экологии и краеведения. Участникам арт-объединения здесь дают не только уроки изобразительного искусства, но и любви к живому миру - в расписание занятий входит даже посещение контактного мини-зоопарка. Руководитель "Флории" Людмила Баирова уверена: гармония окружающего зависит от внутренней экологии человека, чистоты и доброты его души. Чтобы дети, особенно подростки, настроились на "созидательный лад", Людмила до уроков рисования проводит занятия по песочной графике.


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Сама Людмила Баирова по жизни вдохновляется творчеством. Не только педагог - еще и профессиональный художник и дизайнер. Ее работы - десятки полотен в разных техниках, женская одежда ручной работы и даже оригинальные предметы интерьера.

Живопись, графика, книжная иллюстрация. А еще Людмила Баирова представила текстильный дизайн. Это авторская одежда, которая сделана из стопроцентного шелка и лампы-ночники, основа которых фарфоровая, верх - батик.

Шелковые светильники и блузы, объединенные тематическим циклом "Аромат весны" - всего в экспозиции под названием "На крыльях творческой души" 200 работ от мастера и ее учеников. Впрочем, возрастной контингент посетителей "Флории" от 6 до 30.

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