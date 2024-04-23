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Около 500 наименований белорусских монет представлено в галерее Михаила Савицкого. Что еще можно увидеть в экспозиции

Монета как символ государства, отражение историко-культурного наследия и важнейших событий в жизни страны. Художественная галерея Михаила Савицкого приглашает посетить экспозицию "На вес золота". Около 500 наименований белорусских монет Нацбанк представил по четырем направлениям: "Беларусь и мировое сообщество", "История и культура Беларуси", "Спорт", "Защита окружающей среды". В дизайне памятных монет успешно используются голография, оксидирование, вставки из камней, цветная цифровая печать.

Выставку монет дополняют изделия из фарфора, который в свое время получил поэтическое название "белое золото". Посетители экспозиции смогут оценить оригинальные фарфоровые композиции различных производителей с 30-х годов по настоящее время. Они тематически дополняют и раскрывают эстетику белорусских памятных монет.

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