Около 500 наименований белорусских монет представлено в галерее Михаила Савицкого. Что еще можно увидеть в экспозиции

Монета как символ государства, отражение историко-культурного наследия и важнейших событий в жизни страны. Художественная галерея Михаила Савицкого приглашает посетить экспозицию "На вес золота". Около 500 наименований белорусских монет Нацбанк представил по четырем направлениям: "Беларусь и мировое сообщество", "История и культура Беларуси", "Спорт", "Защита окружающей среды". В дизайне памятных монет успешно используются голография, оксидирование, вставки из камней, цветная цифровая печать.