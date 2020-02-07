Около 700 утюгов со всего мира в столице

Раритетные утюги со всего мира в столице. Тематический музей разместился в Троицком предместье. Там представлено более 700 экспонатов. Среди них "валька", "рубль", газовые и парафиновые и даже утюги с "душой". Есть и специальные - например, для глажки галстука, плиссировки платьев, приспособления для шляп и даже обуви. В Музей утюга экспонаты попали из разных уголков Земли: Индии, Китая, Япония, Австрии, Шотландии.

Музей утюга работает каждый день. Есть возможность как индивидуального посещения, так и группового.



