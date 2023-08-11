Квинтет Купаловского около Свислочи, в Национальным художественном - летняя палитра, на площади Свободы ждут книгоманов - чем еще будет удивлять Минск в выходные дни

"Минское настроение" направляет выставочную траекторию художественной галереи Михаила Савицкого. Городские пейзажи и полотна с жителями столицы в главных ролях оценим в интерпретации белорусских народных художников - Ващенко и Поплавского. В выходные в Троицком предместье услышим все ноты музыкальной гостиной.