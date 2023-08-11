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Квинтет Купаловского около Свислочи, в Национальным художественном - летняя палитра, на площади Свободы ждут книгоманов - чем еще будет удивлять Минск в выходные дни
"Минское настроение" направляет выставочную траекторию художественной галереи Михаила Савицкого. Городские пейзажи и полотна с жителями столицы в главных ролях оценим в интерпретации белорусских народных художников - Ващенко и Поплавского. В выходные в Троицком предместье услышим все ноты музыкальной гостиной.
На набережной Свислочи зазвучит квинтет Купаловского. На площади Свободы ждут книгоманов. Здесь развернется библиотека под открытым небом. Национальный художественный зарядит летней палитрой и продемонстрирует эстетам ракурсы виртуозов музейного дела. Выставочный Минск в рубрике "Променад" с Дарьей Тарасовой (видео).
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