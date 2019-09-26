Олегу Басилашвили - 85

Сегодня юбилей отмечает Олег Басилашвили. Народному артисту СССР - 85. С днем рождения актера театра и кино поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Выпускник МХАТа начинал свою карьеру с подмостков Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. А с 59-го года верен сцене Большого драмтеатра имени Товстоногова. Всесоюзную известность артисту принесли работы в кино: зрители знают его как Самохвалова из "Служебного романа", Бузыкина из "Осеннего марафона" и Платона Рябинина из "Вокзала для двоих". Народный артист СССР снялся более чем в семи десятках картин. Олег Басилашвили продолжает работать в театре. На родной сцене специально к юбилею запланирован ряд спектаклей.