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Олегу Басилашвили - 85
Сегодня юбилей отмечает Олег Басилашвили. Народному артисту СССР - 85. С днем рождения актера театра и кино поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Выпускник МХАТа начинал свою карьеру с подмостков Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. А с 59-го года верен сцене Большого драмтеатра имени Товстоногова. Всесоюзную известность артисту принесли работы в кино: зрители знают его как Самохвалова из "Служебного романа", Бузыкина из "Осеннего марафона" и Платона Рябинина из "Вокзала для двоих". Народный артист СССР снялся более чем в семи десятках картин. Олег Басилашвили продолжает работать в театре. На родной сцене специально к юбилею запланирован ряд спектаклей.
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