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Ольга Бузова: "Фактор.by" давно уже не только вокальное шоу - тут и душа, и энергетика, и судьба, и эпатаж
Команда Белтелерадиокомпании завершила съемочный марафон главного телешоу сезона. Накануне определился шорт-лист конкурсантов, у которых вся страна будет искать "Фактор.by" во время прямых эфиров.
Согласно правилам проекта, финалистов не назначали по полученным "да" от Бузовой, Сереги, Алехно и Соседова. Отбор был жестче, чем год назад. Позади ровно неделя испытаний камерами, интервью, встречами тет-а-тет со звездными наставниками и усложненные сюрпризы тренировочного лагеря. Подготовка шоу шла лишь с перерывами на сон. Так, через вокальное сито прошли 160 претендентов.
Ожидания того, что о новом сезоне услышат далеко за пределами Беларуси и шоу выйдет на международную орбиту, оправдались. Так, "съемочная квартира", которую разместили в павильонах Беларусьфильма, объединила поющих представителей десяти стран мира. В Минск ради десяти минут славы прилетели таланты из России, Китая, Монголии, Украины, Казахстана, Грузии, Таджикистана, Армении и Азербайджана.
Я поймала себя на мысли, что я еще нахожусь в привязке к первому сезону. Но я вовремя себя остановила, потому что это новый сезон, новые люди. Чистый лист, новые ребята. Я заново готова влюбляться в них, я готова заново мурашиться от них и отдавать им себя полностью. Безусловно, должна быть химия. Мне сейчас даже сложнее, чем ребятам, потому что здесь уже находятся лучшие по разным критериям. "Фактор.by"- это давно уже не только шоу вокальное, тут и душа, и энергетика, и судьба, и эпатаж.
На первичном этапе задача у нас была не пропустить талант. Но талант очень сложно пропустить, потому что нас четверо. Слабые участники и нужны для того, чтобы на их фоне малейшая искра таланта выглядела ярко. У нас еще не было такого, чтобы мы пропустили какого-то сильного человека. Мы не пройдем мимо таланта, талантливому человеку мимо нас не просочиться.Покорить тембром или душераздирающей историейв этом сезоне мало. Какой он, артист, вне съемочной площадки и без света софитов? Проверка на стрессоустойчивость в тренировочном лагере. Вокальное поле бояснова развернули в Республиканском центре олимпийской подготовки "Раубичи". Туда 30 сентября направилась сотня счастливчиков. 15 часов на то, чтобы показать и индивидуальность, и выдержку при любых обстоятельствах. Раундов на выбывание стало больше. А значит, не обошлось без срывов, слез, скандалов и удачного стечения обстоятельств.
Анастасия Кравченко и Никита Белько, суперфиналисты проекта X-Factor Belarus:
Мы вспоминаем наш прошлый год, нас тоже припугнули, что сейчас мы поедем домой. Нас пугали целые сутки, но никого не отправляли. А здесь с самого начала было то, что с ребятами прощались. Это шоу. И как говорил Сергей Васильевич Соседов, "Фактор.by" - это маленькая игра в большой игре под названием жизнь.Кому из желающих собирать стадионы пришлось брать билет на обратный рейс домой, а кому повезло задержаться в Минске ради мечты? Интрига будет разрешаться прямо в эфире! Шоу на "Беларусь 1" с 28 октября.
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