Ольга Бузова: "Фактор.by" давно уже не только вокальное шоу - тут и душа, и энергетика, и судьба, и эпатаж

Я поймала себя на мысли, что я еще нахожусь в привязке к первому сезону. Но я вовремя себя остановила, потому что это новый сезон, новые люди. Чистый лист, новые ребята. Я заново готова влюбляться в них, я готова заново мурашиться от них и отдавать им себя полностью. Безусловно, должна быть химия. Мне сейчас даже сложнее, чем ребятам, потому что здесь уже находятся лучшие по разным критериям. "Фактор.by"- это давно уже не только шоу вокальное, тут и душа, и энергетика, и судьба, и эпатаж.

На первичном этапе задача у нас была не пропустить талант. Но талант очень сложно пропустить, потому что нас четверо. Слабые участники и нужны для того, чтобы на их фоне малейшая искра таланта выглядела ярко. У нас еще не было такого, чтобы мы пропустили какого-то сильного человека. Мы не пройдем мимо таланта, талантливому человеку мимо нас не просочиться.

Мы вспоминаем наш прошлый год, нас тоже припугнули, что сейчас мы поедем домой. Нас пугали целые сутки, но никого не отправляли. А здесь с самого начала было то, что с ребятами прощались. Это шоу. И как говорил Сергей Васильевич Соседов, "Фактор.by" - это маленькая игра в большой игре под названием жизнь.

Команда Белтелерадиокомпании завершила съемочный марафон главного телешоу сезона. Накануне определился шорт-лист конкурсантов, у которых вся страна будет искать "Фактор.by" во время прямых эфиров.Согласно правилам проекта, финалистов не назначали по полученным "да" от Бузовой, Сереги, Алехно и Соседова. Отбор был жестче, чем год назад. Позади ровно неделя испытаний камерами, интервью, встречами тет-а-тет со звездными наставниками и усложненные сюрпризы тренировочного лагеря. Подготовка шоу шла лишь с перерывами на сон. Так, через вокальное сито прошли 160 претендентов.Ожидания того, что о новом сезоне услышат далеко за пределами Беларуси и шоу выйдет на международную орбиту, оправдались. Так, "съемочная квартира", которую разместили в павильонах Беларусьфильма, объединила поющих представителей десяти стран мира. В Минск ради десяти минут славы прилетели таланты из России, Китая, Монголии, Украины, Казахстана, Грузии, Таджикистана, Армении и Азербайджана.Покорить тембром или душераздирающей историейв этом сезоне мало. Какой он, артист, вне съемочной площадки и без света софитов? Проверка на стрессоустойчивость в тренировочном лагере. Вокальное поле бояснова развернули в Республиканском центре олимпийской подготовки "Раубичи". Туда 30 сентября направилась сотня счастливчиков. 15 часов на то, чтобы показать и индивидуальность, и выдержку при любых обстоятельствах. Раундов на выбывание стало больше. А значит, не обошлось без срывов, слез, скандалов и удачного стечения обстоятельств.Кому из желающих собирать стадионы пришлось брать билет на обратный рейс домой, а кому повезло задержаться в Минске ради мечты? Интрига будет разрешаться прямо в эфире! Шоу на "Беларусь 1" с 28 октября.