Омский русский народный хор на "Славянском базаре" представил программу "Наследники Сибири"

15 июля в фестивальном Витебске выступает Государственный академический Омский русский народный хор. На "Славянском базаре" коллектив во второй раз. Впервые покоряли сцену форума в 2019-м.

С сибирским задором

Участники знаменитого сибирского коллектива преодолели более 3 тыс. км, прежде чем попасть в город на Западной Двине.

Омский русский народный хор основан в 1950-м. Кстати, это один из самых титулованных коллективов России. Сибиряки объездили с концертами США, Австралию, Японию, Китай и почти всю Европу.

Елена Ермакова, начальник Государственного академического Омского русского народного хора:

"Программа наша называется "Наследники Сибири". Собственно, само название концертной программы уже говорит о том, какой колорит будет идти со сцены. Конечно же, это сибирский фольклор, это сибирские традиции, это ремесленники, которые бытовали в Сибири. Собственно, наша программа практически сразу начинается с номера "Ковали-ковали" - про кузнеца, с которого пошли все ремесла, т. е. кузнец всем ремеслам отец. Собственно, это мы и транслируем, потому что без кузнеца в старину не было ни одной профессии".

Коллектив выступает в статусе амбассадора культурной столицы. Представляет сибирскую культуру сразу на нескольких площадках фестиваля. Это сольник в Витебской областной филармонии, затем балетная группа Омского хора примет участие в концертном номере Олега Газманова и в фестивале хоровой музыки "Славянский Благовест" в Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска.