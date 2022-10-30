Он открыл миру белорусское искусство современного танца - Валентин Елизарьев празднует 75-летие

Уроженец Баку учился в Ленинграде, а в 1973 году получил приглашение, от которого не смог отказаться, - возглавить балетную труппу минского театра. Елизарьев открыл миру белорусское искусство современного танца, создал свой авторский язык на классической основе - почерк Елизарьева сложно не узнать.



"Карменсюита", "Сотворение мира", "Тиль Уленшпигель", "Спартак", "Страсти" - Елизарьев всегда берется за большие симфонические формы.

Благодаря его спектаклям родилась целая плеяда артистов, которые навсегда вписаны золотыми буквами в историю белорусского искусства. Хореографу и его сотворцам аплодировал весь мир. В 1996-м Валентин Елизарьев был удостоен премии "Бенуа де ля данс" как лучший хореограф мира.