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Он открыл миру белорусское искусство современного танца - Валентин Елизарьев празднует 75-летие

Его имя - синоним белорусского балета. Сегодня 75 лет исполняется народному артисту СССР, художественному руководителю Большого театра Беларуси Валентину Елизарьеву.

Уроженец Баку учился в Ленинграде, а в 1973 году получил приглашение, от которого не смог отказаться, - возглавить балетную труппу минского театра. Елизарьев открыл миру белорусское искусство современного танца, создал свой авторский язык на классической основе - почерк Елизарьева сложно не узнать.

"Карменсюита", "Сотворение мира", "Тиль Уленшпигель", "Спартак", "Страсти" - Елизарьев всегда берется за большие симфонические формы.
Благодаря его спектаклям родилась целая плеяда артистов, которые навсегда вписаны золотыми буквами в историю белорусского искусства. Хореографу и его сотворцам аплодировал весь мир. В 1996-м Валентин Елизарьев был удостоен премии "Бенуа де ля данс" как лучший хореограф мира.


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Свой юбилей мастер встречает на сцене. Накануне в Москве завершились гастроли Большого театра Беларуси. Давали "Щелкунчика" в обновленной редакции Валентина Елизарьева. На его спектаклях по-прежнему аншлаг.

В чем заключается феномен Валентина Николаевича - сюжет-портрет подготовила команда Агентства теленовостей для сегодняшней программы "Главный эфир". 2 ноября, во Всемирный день балета, смотрите в 20:00 на "Беларусь 1" фильм "Елизарьев".

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