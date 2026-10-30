"Они говорят о добре, любви?" - Ефремов рассказал, как на "Лістападзе" оценивает кинокартины

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При оценке кинокартин на Минском международном кинофестивале "Лістапад" важно учитывать работу всей съемочной группы и соответствие идей фильма представлениям о правде, добре и искренности. Об этом заявил председатель фестиваля, народный артист Беларуси Александр Ефремов в "Актуальном интервью".

По его словам, он старается не упустить ни одну составляющую картины. "Стараюсь ничего не упустить из виду. Работу не только режиссера, актеров, но и оператора, художника, композитора. Это все чрезвычайно важно и ответственно. Ведь кино настолько многогранно. Его составляющие такие привлекательные, такие интересные. Важна основная идея фильма, смысл картины, о чем она и для чего", - отметил Александр Ефремов.

И страна создания не имеет значения, подчеркнул он: "Если будут отражены в этих фильмах идеи и идеалы, которые соответствуют моим, как члена жюри, представлениям о правде, о добре, об искренности, о том, о чем мы постоянно говорим".

Александр Ефремов:

"Понимаете, сейчас фестиваль - это та же самая политика. Что мы собираемся отстаивать на этом фестивале? О чем мы собираемся говорить? Что мы защищаем? И ради чего мы сотворили фестиваль? Наверное, возникает и такая мысль, что мы в тех кинопроизведениях, которые представили нам 50 стран, хотим убедиться, что они думают так же, как и мы. Они так же говорят о добре, они так же говорят о справедливости, о вере, о честности, о высокой, серьезной любви?"

"Это не политика в чистом виде, но это как раз есть те самые идеалы, которые исповедует наша страна и которых она собирается придерживаться в дальнейшем", - заключил Александр Ефремов.