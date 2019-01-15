Они сохранили танцевальные традиции страны и превратили их в культурный код нации. "Хорошкам" - 45 лет. Под руководством народной артистки Беларуси Валентины Гаевой заслуженный хореографический коллектив создает спектакли на языке танца с начала 70-х.

Бессмертные "Кужалек", "Коляда", лявониха в исполнении шести десятков профессионалов. И каждый раз в сопровождении оркестра. Мало кто знает, но танцевальная история коллектива началась на могилевских подмостках.