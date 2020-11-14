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Онлайн-репетиции, модернизация сценического комплекса. Как театр им. М. Горького готовится к премьере
Национальный театр имени Максима Горького возобновил показы спектаклей после карантина. Более месяца коллектив находился на самоизоляции. Но это не остановило творческий процесс. Завершается подготовка и премьерного спектакля. О тонкостях высокого искусства в эпоху коронавируса - репортаж Инны Пилевич.
Это действо широкая публика должна была оценить еще 2 недели назад. Но афишу театра Горького на свой манер переписал коронавирус. Пандемия не позволила состояться премьере спектакля "Трамвай "Желание" по пьесе Уильямса. Когда актеры один за одним стали уходить на больничный, режиссер Валентина Еренькова подошла к постановочному процессу современно - перевела репетиции в онлайн-формат. И только сейчас в момент восстановления большинства коллектива собрала труппу на реальный прогон. Причем ведет его в кофте с как никогда подходящим лозунгом - Life must go on (Жизнь должна продолжаться).
Премьера на Малой сцене
С оговоркой "если все будет хорошо" команда даже наметила сдачу спектакля на 17 декабря. Премьеру будут давать на Малой сцене. Главная пока недоступна для творческих экспериментов. Подмостки с лета закрыты на ремонт.
Обновленная сцена и новое световое оборудование
Звезды Горьковского засияют ярче - уже установлено новое световое оборудование. К слову, мы первыми показываем кадры обновленной сцены. Полностью завершить строительные работы планируют зимой.
В афише ноября 9 спектаклей
Пока в главном зале театра ремонт, показы спектаклей проходят на площадке Дворца культуры профсоюзов. Правда, здесь дают лишь небольшую часть репертуара. Сейчас в афише те постановки, которые было возможно технически адаптировать на арендованной площадке.
Театр Горького вышел из карантина
Среди них самая зрелищная и известная постановка в репертуаре театра - "Пане Коханку". Именно показом художественного вымысла в 2 действах труппа на неделе вышла из вынужденной самоизоляции. В творческом локдауне по причине сложной эпидемиологической ситуации находились больше месяца.
Показы спектаклей состоятся даже для одного зрителя
Горьковцы готовы выкладываться на полную даже в полупустом зале. Намеренно продают половину мест из возможных. Это позволяет делать шахматную рассадку зрителей с целью соблюдения дистанции. Также введен масочный режим. И пусть из-за защиты на лицах гостей актерам будет сложнее улавливать их реакцию, аплодисменты все же остаются главной благодарностью за полученные эмоции. Показы спектаклей состоятся даже для одного зрителя.
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