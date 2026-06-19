Опера и балет - у стен древнего замка Радзивиллов в Несвиже продолжаются "Вечера Большого театра"

Многолюдно в центральном дворике Несвижского замка. В 16-й раз резиденция Радзивиллов встречает гостей на "Вечерах Большого театра". В афише 13 концертов. К слову, в этом году билетами заинтересовались представители из 18 стран, включая Великобританию, Кипр, Сингапур, Италию, Германию, страны Америки и другие. Приехали все коллективы театра. Сегодня вниманию любителей классики представлен опера-балет "Виллисы. Фатум".

Юрий Караваев, дирижер Большого театра Беларуси: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5731784-5d0f-4ff9-9fb8-0fb1391dad6d/conversions/8f7017f9-ef69-40cf-a849-f6b0ffb267ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5731784-5d0f-4ff9-9fb8-0fb1391dad6d/conversions/8f7017f9-ef69-40cf-a849-f6b0ffb267ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5731784-5d0f-4ff9-9fb8-0fb1391dad6d/conversions/8f7017f9-ef69-40cf-a849-f6b0ffb267ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5731784-5d0f-4ff9-9fb8-0fb1391dad6d/conversions/8f7017f9-ef69-40cf-a849-f6b0ffb267ea-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Караваев, дирижер Большого театра Беларуси:

"До этого мы всегда работали немножечко в других условиях, то есть у нас оркестр всегда размещался под сценой, как в оперном театре. Был непосредственный контакт с вокалистами, с хором и с балетом. А в этот раз мы занимаем такую площадку, которую построили рядом, и зрители могут наблюдать и за нами, и за моей работой в том числе."

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

"Попадаешь в такое место, когда здесь все гармонично: музыка, оперный жанр, стены замка. Попадаешь в какой-то праздник, где все сложилось к тому, чтобы тебе получить максимальное наслаждение от искусства, от архитектуры, вообще от жизни."

Мария Галкина, солистка оперы Большого театра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c102729-5bc1-452e-abe0-b5b8bca8ac6f/conversions/2137a982-3798-4494-afe6-ee1facc924a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c102729-5bc1-452e-abe0-b5b8bca8ac6f/conversions/2137a982-3798-4494-afe6-ee1facc924a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c102729-5bc1-452e-abe0-b5b8bca8ac6f/conversions/2137a982-3798-4494-afe6-ee1facc924a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c102729-5bc1-452e-abe0-b5b8bca8ac6f/conversions/2137a982-3798-4494-afe6-ee1facc924a8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мария Галкина, солистка оперы Большого театра Беларуси:

"Людям не хватает сейчас классической музыки. И возможность летом в хорошую погоду посетить красивое место и послушать классическую музыку, посмотреть классический балет, прикоснуться к чему-то достойному - это большое счастье для нас, для артистов. Это доказывает, что мы не зря занимаемся этой профессией" .