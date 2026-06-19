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Опера и балет - у стен древнего замка Радзивиллов в Несвиже продолжаются "Вечера Большого театра"
Многолюдно в центральном дворике Несвижского замка. В 16-й раз резиденция Радзивиллов встречает гостей на "Вечерах Большого театра". В афише 13 концертов. К слову, в этом году билетами заинтересовались представители из 18 стран, включая Великобританию, Кипр, Сингапур, Италию, Германию, страны Америки и другие. Приехали все коллективы театра. Сегодня вниманию любителей классики представлен опера-балет "Виллисы. Фатум".
Юрий Караваев, дирижер Большого театра Беларуси:
"До этого мы всегда работали немножечко в других условиях, то есть у нас оркестр всегда размещался под сценой, как в оперном театре. Был непосредственный контакт с вокалистами, с хором и с балетом. А в этот раз мы занимаем такую площадку, которую построили рядом, и зрители могут наблюдать и за нами, и за моей работой в том числе."
Владимир Громов, народный артист Беларуси:
"Попадаешь в такое место, когда здесь все гармонично: музыка, оперный жанр, стены замка. Попадаешь в какой-то праздник, где все сложилось к тому, чтобы тебе получить максимальное наслаждение от искусства, от архитектуры, вообще от жизни."
Мария Галкина, солистка оперы Большого театра Беларуси:
"Людям не хватает сейчас классической музыки. И возможность летом в хорошую погоду посетить красивое место и послушать классическую музыку, посмотреть классический балет, прикоснуться к чему-то достойному - это большое счастье для нас, для артистов. Это доказывает, что мы не зря занимаемся этой профессией" .
Театральный форум продолжится до 21 июня. Завершит 16-й фестиваль в Несвиже гала-концерт звезд Большого театра Беларуси.