Опера "Кошкин дом" на сцене Большого театра Беларуси

Современное прочтение сказки Самуила Маршака на сцене Большого театра Беларуси. В 12 часов на главных академических подмостках страны, дадут премьеру. Опера "Кошкин дом" с возрастным цензом 0+ первая работа для режиссера Дарьи Потатурко на сцене Большого. Мультипликационную иллюзию для самых маленьких создавали при помощи видеоконтента и кукол. Так, планшетные - примеряют на себя солисты, нательные - хор, с тростевыми - увидим детскую студию. За дирижерский пульт на премьерном спектакле выйдет Олег Лесун.



"Кошкин дом"- это 7 детский спектакль в афише Большого. Всего постановок для семейного просмотра в театре 17. Детский репертуар расширят и к новому сезону. Уже в этом году приступят к работе над спектаклем "Пинокио"Глории Бруни.



