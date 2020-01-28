Оперная певица Мария Гулегина вернулась на сцену Большого театра Беларуси

Мария Гулегина вернулась на сцену Большого театра Беларуси спустя 30 лет. Буквально несколько часов назад завершилась первая репетиция сольного концерта, он пройдет уже в эту субботу. В последний раз здесь слышали Гулегину в 1992, на благотворительном концерте для пострадавших от Чернобыля. Сегодня драматическое сопрано открывает сезоны в Ла Скала, Метрополитен-опере, Ковент-Гардене и Мариинке. Первой же большой сценой у выпускницы Одесской консерватории стали как раз подмостки нашего Большого театра. Вчера в столицу дива привезла лучшие арии, в основном произведения Верди. Утро началось с прогонов "Набукко" и "Бала-маскарада".



Вместе с Гулегиной на сцену выйдет и хор Большого театра. Дирижировать оркестром пригласили итальянца Альберто Веронези. Стоимость билетов на единственное выступление достигает полутысячи рублей.



